Salute: da Medtronic una App per monitoraggio cardiologico a distanza

Roma, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Arriva in Italia 'Carelink ExpressTM Mobile', una App dedicata al monitoraggio da remoto dei dispositivi cardiaci impiantabili Medtronic, che consente ai medici di tutte le strutture sanitarie (Pronto soccorso, ambulatori e ospedali, case di cura) di eseguire i controlli del dispositivo in tempi rapidi e di ricevere un'immediata valutazione tecnica a distanza sullo stato del dispositivo da parte del cardiologo specialista, anche se in servizio presso un'altra struttura. Un dettaglio particolarmente importante - si legge in una nota Medtronic - in tempi di pandemia da Covid 19 caratterizzata da affollamento delle strutture sanitarie, maggiore impegno richiesto al personale medico e riduzione degli spostamenti.

La tecnologia proposta da Medtronic - informa ancora la nota - si distingue per alcune caratteristiche sostanziali: portabilità e flessibilità, in quanto la App CareLink ExpressTM Mobile è installata su un tablet fornito in dotazione agli ospedali e permette di controllare il dispositivo del paziente in qualsiasi luogo (ambulanza, Pronto soccorso, ambulatorio, etc..). E ancora: capacità di inviare i dati di tutti i dispositivi cardiaci impiantabili Medtronic, in quanto l'accesso è consentito a tutti i pazienti.

L'app consente, dunque, a personale esperto di rivedere i dati del dispositivo da remoto direttamente dal centro Hub di alta specializzazione, inviando le informazioni al centro periferico Spoke nell'arco di pochi minuti. Una possibilità, questa, ancora più preziosa in tempi di Covid-19, in cui è necessario ridurre gli spostamenti ritenuti non urgenti, e per questo la gestione da remoto dei pazienti assume un ruolo fondamentale. Inoltre - si legge ancora nella nota - la App riduce notevolmente il carico di lavoro per l'intero staff ospedaliero di entrambi i centri coinvolti (Hub principale e Spoke periferico), aumentando l'efficienza del flusso di lavoro e favorendo in questo modo un dialogo costante tra strutture sanitarie periferiche e strutture sanitarie ad alta specializzazione.

Da oggi, dunque, grazie all'utilizzo della tecnologia messa a disposizione da Medtronic, ogni paziente che, per un motivo qualsiasi, acceda al centro Spoke e per cui si renda necessario il controllo del suo dispositivo cardiaco impiantato non dovrà più essere trasportato in ambulanza al centro Hub per il solo controllo del dispositivo: potrà avere il medico specialista al suo fianco anche se a km di distanza, grazie alla comunicazione remota.

"Nel contesto dell'attuale pandemia di Covid-19, la tecnologia CareLink ExpressTM Mobile offre ai pazienti la possibilità di beneficiare di un collegamento continuo tra struttura sanitaria periferica e ospedale di alta specializzazione, riducendo i costi e i ritardi di un trasferimento", afferma Giovanni Bisignani, direttore della struttura Complessa Cardiologia Utic Castrovillari-Rossano (Cs). "L'utilizzo di questa tecnologia - riferisce - ci ha permesso di mettere in comunicazione l'ospedale Spoke di Rossano con la cardiologia Hub elettrostimolazione di Castrovillari garantendo così un servizio migliore ai nostri pazienti con dispositivi cardiaci e avviando il tradizionale ambulatorio di controllo dei dispostivi nell'ospedale di Rossano evitando ai residenti il viaggio verso altri ospedali".

Medtronic - riferisce la nota - fornisce, in modo gratuito, un tablet dedicato in cui è installata l'app CareLink ExpressTM Mobile che consente l'interrogazione di tutti gli Icd, dispositivi Crt, Icm e pacemaker Medtronic. L'app viene utilizzata per controllare o 'interrogare' il dispositivo cardiaco Medtronic impiantato, indipendentemente dal fatto che il paziente sia o meno registrato sulla piattaforma del controllo remoto: proprio questo aspetto permette l'utilizzo su tutta la popolazione dei pazienti portatori di questi dispositivi e in qualsiasi momento, senza escludere nessuno.