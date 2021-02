Quojobis: nuova veste grafica sito e nuovi servizi categorie protette per brand Alvin

16 febbraio 2021 a

Roma, 16 feb. (Labitalia) - Alvin Consulting, brand di QuoJobis, specializzato nella Ricerca e Selezione di profili appartenenti alle categorie protette si rinnova nella forma e nei contenuti. Una nuova veste grafica per il portale www.categorieprotette.it, ma soprattutto un nuovo servizio per le aziende dedicato alla gestione di progetti di Equality&Inclusion. "Le trasformazioni in atto nel nostro tessuto sociale rendono, infatti, necessario adottare, all'interno delle aziende, una gestione inclusiva della diversità, e una giusta valorizzazione delle persone e delle loro potenzialità. Per aiutare le aziende in questa trasformazione Alvin organizza interventi formativi volti a sensibilizzare l'inclusione lavorativa e a diffondere una cultura basata sulla valorizzazione della diversità, l'equità e il rispetto delle persone", spiega una nota di Alvin.

Il portale nato nel 2001, primo sito web dedicato alle offerte di lavoro per persone appartenenti alle categorie protette, che raccoglie oltre 26.000 cv aggiornati. ha attualmente attive molte ricerche nei settori Bancario, It, Green Energy, Metalmeccanico, Logistico, E-Commerce Alimentare. Si ricercano Neolaureati in materie economico-giuridiche, Neolaureati in informatica, Ingegneri, Business Analyst, Operatori di Sportello, Impiegati back-office finanziario; Contabili, Segretari di Direzione, Procurement Assistant, Addetti Marketing, Receptionist.

“QuoJobis, in linea con la strategia aziendale di diversificazione, ha deciso di implementare i servizi di Alvin -dichiara Mario Straneo Ceo di QuoJobis-. Oltre alla ricerca e selezione delle “nuove” competenze nasce la gestione di progetti volti all'inclusione della diversità in azienda. Percorsi formativi che possono aiutare le aziende nelle sfide di oggi, ma con lo sguardo volto al domani. Questo è il primo tassello del 2021 per continuare ad essere sempre più vicini ai candidati e alle imprese”, conclude.