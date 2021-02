Menarini Silicon Biosystems annuncia il lancio della linea di prodotti CellMag™ per la cattura di cellule tumorali circolanti dal sangue

16 febbraio 2021 a

CellMag - un nuovo approccio semplice ed economico per la selezione e la colorazione di cellule tumorali circolanti

BOLOGNA, Italia e HUNTINGDON VALLEY, Pa, 16 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- Menarini Silicon Biosystems, azienda pioniera nel campo delle tecnologie per la biopsia liquida, ha annunciato oggi il lancio della sua nuova linea di prodotti CellMag per la cattura e colorazione delle cellule tumorali circolanti (CTC). Questa linea di prodotti innovativa, composta dal kit CellMag CTC Ephitelial Cell, uno strumento magnetico e materiali di consumo, consentirà a tutti i laboratori che si occupano di biopsia liquida e CTC di avere accesso a un sistema di arricchimento manuale utilizzando la stessa tecnologia a particelle magnetiche, denominata ferrofluido, offerta dal sistema CELLSEARCH.

La linea CellMag è di facile utilizzo e offre ai ricercatori un prodotto affidabile per lo studio della biologia ed eterogeneità delle CTC, la cui presenza nel sangue è stata associata a prognosi sfavorevole nei carcinomi metastatici[1].

Nonostante esistano diversi metodi per l'arricchimento delle CTC, solo quelle catturate tramite la tecnologia ferrofluido di CELLSEARCH hanno mostrato un solido valore clinico in diversi studi[1]. I laboratori di ricerca apprezzeranno la comodità e la semplicità di CellMag. Le cellule catturate potranno poi essere caratterizzate dal punto di vista molecolare, ottenendo preziose informazioni su come alcuni tumori progrediscono e si diffondono in tutto il corpo. "CellMag è un sistema manuale per l'arricchimento delle CTC che utilizza la consolidata tecnologia del ferrofluido. Il sistema si adatta perfettamente alle nostre esigenze di ricerca e offre una versione manuale della piattaforma di riferimento CELLSEARCH ", ha affermato la dott.ssa Catherine Alix-Panabières, Professore associato e Direttore del Laboratorio di cellule circolanti umane rare (LCCRH) presso il Centro medico universitario di Montpellier, Francia.

Il kit CellMag CTC Ephitelial Cell consente la cattura immunomagnetica e la colorazione delle CTC in maniera altamente specifica e standardizzata a partire da un campione di sangue periferico. Dopo la selezione positiva delle CTC, eseguita catturando le cellule con ferrofluido coniugato ad anticorpi contro l'antigene EpCAM, la procedura di colorazione fornisce cellule pronte per l'enumerazione, l'isolamento e l'analisi molecolare. La fase finale di isolamento delle cellule può essere eseguita tramite il sistema DEPArray (Menarini Silicon Biosystems) oppure tramite altre applicazioni tra cui la citometria a flusso, la microscopia a fluorescenza o analisi molecolari e fenotipiche.

Per Fabio Piazzalunga, Presidente e CEO di Menarini Silicon Biosystems: "La nostra linea di prodotti CellMag consentirà a tutti i laboratori di biopsia liquida e CTC di raggiungere un'elevata specificità nella selezione di cellule rare quali le CTC, sfruttando la consolidata tecnologia ferrofluido di CELLSEARCH. Con questa soluzione semplice e standardizzata rinnoviamo il nostro impegno a supportare il mondo della ricerca per migliorare le conoscenze mediche in campo oncologico".

La famiglia di prodotti CellMag verrà ampliata nei prossimi mesi per offrire una serie di kit aggiuntivi per la cattura di altri tipi di cellule rari.

Informazioni su CellMag™

La linea di prodotti CellMag è intesa per solo uso di ricerca (RUO), non per procedure diagnostiche. Questa linea di prodotti consente la cattura e la colorazione delle cellule in maniera altamente specifica e standardizzata. Le cellule selezionate con la tecnologia CellMag sono paragonabili a quelle catturate con il sistema CELLTRACKS® AUTOPREP®. La linea di prodotti è composta dal kit CellMag CTC Ephitelial Cell, per l'arricchimento delle CTC EpCAM positive, uno strumento magnetico e materiali di consumo. Il processo prevede una fase di preparazione del campione, seguita dalla separazione magnetica delle CTC, lavaggio del campione, permeabilizzazione e colorazione.

Per ulteriori informazioni sulla linea di prodotti CELLMAG, fare riferimento a www.siliconbiosystems.com/cellmag

Informazioni su Menarini Silicon BiosystemsMenarini Silicon Biosystems offre tecnologie e soluzioni avanzate per lo studio delle cellule rare che forniscono ai ricercatori clinici accesso a una risoluzione senza precedenti nell'analisi delle cellule e la loro caratterizzazione molecolare.

Menarini Silicon Biosystems, che ha sedi a Bologna e a Huntingdon Valley (Pennsylvania, USA), è una società interamente controllata dal Gruppo Menarini, multinazionale farmaceutica, biotecnologica e di diagnostica, con sede a Firenze e con oltre 17.000 dipendenti in 140 paesi.

Riferimento

[1] Riethdorf S, O'Flaherty L, Hille C, Pantel K. Clinical applications of the CellSearch platform in cancer patients. Adv Drug Deliv Rev. 2018 Feb 1;125:102-121. doi: 10.1016/j.addr.2018.01.011. Epub 2018 Feb 2. PMID: 29355669.

