Luca Moro, Finanza Comportamentale Semplificata: il Bestseller su come diventare un risparmiatore consapevole

(Milano 16 febbraio 2021) - Milano, 16.02.2021 – Secondo i recenti studi, gli italiani possiedono la bellezza di 1.700.000.000.000€ nei propri conti correnti. Una cifra questa che denota, tra le tante cose, da un lato un alto livello di incertezza verso il futuro e dall'altro, una bassa cultura in tema di investimenti finanziari. Per tutti quei risparmiatori che desiderano investire in maniera consapevole il proprio capitale senza il rischio di erosione da parte dell'inflazione, esce oggi il libro di Luca Moro “Finanza Comportamentale Semplificata. Come Diventare un Risparmiatore Consapevole Evitando i 12 Principali Errori negli Investimenti Finanziari” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autore va a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di gestire al meglio i propri risparmi senza il rischio di commettere errori.

“Il mio libro parla di tutti i concetti base che un risparmiatore dovrebbe conoscere per affrontare il complicato mondo degli investimenti” afferma Luca Moro, autore del libro. “Sto parlando di informazioni indispensabili per tutte quelle persone che desiderano prendere decisioni consapevoli in materia di pianificazione finanziaria, con un accento sui principali e più comuni errori di finanza comportamentale che spesso si commettono”.

Secondo Moro, fornire ad un risparmiatore conoscenze base in materia finanziaria è fondamentale per far sì che il proprio capitale maturi nel tempo, senza necessariamente tenerlo immobilizzato all'interno del proprio conto corrente. A detta dell'autore, nel momento in cui il risparmiatore arriva a comprendere quali sono gli errori base da non commettere, lo stesso diventa più consapevole dei propri limiti e solo a quel punto ha la possibilità di investire con maggiore responsabilità e consapevolezza.

“Questo libro si rivolge soprattutto ai neofiti, ossia a tutti coloro che hanno sempre voluto approcciarsi al mondo degli investimenti finanziari ma non hanno mai capito come fare” incalza Giacomo Bruno, editore del libro “Non a caso, il libro parla proprio di Finanza Comportamentale, cioè di come l'aspetto psicologico dell'investitore vada poi ad impattare sulle scelte che vengono fatte in ambito finanziario. Un libro di questo tipo può davvero fare la differenza nella gestione efficace del proprio capitale”.

“Conosco Giacomo Bruno e la sua casa editrice Bruno Editore da molto tempo. In tutti questi anni mi ha sempre dato dimostrazione di serietà e affidabilità sotto tutti i punti di vista” conclude l'autore. “Il suo staff mi ha seguito a 360 gradi nel corso di tutte le fasi di pubblicazione, dimostrando un grande supporto e una grande professionalità”.

Luca Moro, 53 anni, ha una Laurea in Economia Aziendale (specializzazione in Marketing) presso l'Università Bocconi di Milano. Dopo un'esperienza come assistente al Responsabile Marketing e come Account Executive presso una società internazionale di consulenza di direzione aziendale, nel 2000 approda al settore finanziario come libero professionista e Promotore Finanziario per conto della banca olandese ING, poi confluita all'interno di UNICREDIT XELION BANCA e infine diventata FINECOBANK, dove attualmente lavora. Iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari da giugno 1999, è convinto della forte correlazione tra gli aspetti psicologici del risparmiatore e le sue decisioni di investimento. Ex giocatore di basket, adora l'NBA (National Basket Association), pratica saltuariamente il tennis e ama viaggiare all'estero.

