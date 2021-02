16 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 16 feb (Adnkronos) - "Inaccettabile disparità di trattamento per camionisti e lavoratori al Brennero. Chilometri di coda e ore di attesa perché agli italiani è richiesto un tampone per espatriare, mentre non ci sono controlli e ritardi per chi entra in Italia. In Europa sì, ma a parità di condizioni e diritti. A Bruxelles, qualcuno intervenga”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvni.