Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Candidarmi? Non lo so, ci sto pensando. Se non sono parlamentare è perchè mi sono ritirato" dopo gli "attacchi feroci per il mio passato televisivo al Grande Fratello". Lo dice Rocco Casalino, il portavoce dell'ex-premier Giuseppe Conte, a Porta a Porta.