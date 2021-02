Governo: Fico a M5S, 'non è questione di alleanze ma di interesse pubblico'**

16 febbraio 2021 a

Roma, 16 feb. Adnkronos) - "Voglio dirvi una cosa. Siamo all'inizio di una campagna di vaccinazione che ci tirerà fuori, speriamo nel minor tempo possibile, dalla pandemia. Ma purtroppo la pandemia è ancora qui, ci siamo dentro, e dobbiamo fronteggiarne l'impatto drammatico: nella sanità, nel tessuto economico e produttivo, nella società. La situazione è grave per milioni di persone, per tante attività e imprese a cui servono risposte ora, non domani". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su Fb.

"Sono persone che non sanno se le proprie attività potranno sopravvivere, che non vogliono neanche pensare a una terza ondata, o ad altri lockdown. C'è un'angoscia profonda, diffusa, perché la pandemia non è andata via. C'è poi la questione del blocco dei licenziamenti, e del blocco degli sfratti. Imprese da una parte, lavoratori dall'altra".

"Cosa si deve fare? Bisogna agire su più fronti e rapidamente, vista la complessità della fase che stiamo attraversando. Occorre vaccinare in fretta, sostenendo il sistema produttivo con ulteriore liquidità e nel contempo programmando le prossime misure e individuando le ricette migliori per superare questa crisi. Ma per dare queste risposte, come ha spiegato il Presidente della Repubblica, ci deve essere un governo effettivo, cioè nel pieno dei suoi poteri. Un governo dimissionario non sarebbe infatti legittimato a fare nulla di tutto ciò che serve adesso, ecco perché non sono state sciolte le Camere per andare al voto. Perché il voto adesso significherebbe far collassare il Paese".