Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Il Liverpool si impone 2-0 a Lipsia nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League. Mohamed Salah porta in vantaggio il Liverpool al 53' sfruttando un retropassaggio errato di Sabitzer, nel match che può rappresentare la scossa per i reds dopo tre sconfitte consecutive in campionato. Il raddoppio della squadra di Klopp arriva al 58′ con Mane'.