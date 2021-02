Milano: sorpreso con 16 chili di marijuana e serra da 950 piante, arrestato

15 febbraio 2021 a

Milano, 15 feb. (Adnkronos) - Aveva installato una serra con 950 piante di marijuana in un capannone industriale a Vigano di Gaggiano, in provincia di Milano. Ma è stato scoperto dai carabinieri e arrestato. Nel corso di un controllo i militari hanno notato nella zona industriale del paese un'auto in sosta. A bordo una 52enne cittadina italiana, che stava aspettando il marito, entrato nel capannone. Nella struttura i carabinieri hanno trovato una serra artigianale con 950 piante di marijuana, completa di impianto di illuminazione, riscaldamento e aerazione, oltre a 15 chili di marijuana essiccata e pronta ad essere messa in commercio.

Nell'abitazione dell'uomo, un 47enne, cittadino italiano residente a Milano, disoccupato e con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati trovati un altro chilo di marijuana e 200 grammi di hashish.

Il 47enne è stato arrestato e portato nel carcere di Pavia, mentre la moglie è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.