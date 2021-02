Governo: Fico, 'ministero Transizione ecologica c'è, cambio di prospettiva storico' (2)

15 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - "Significa -afferma ancora il presidente della Camera- energie rinnovabili e relativi impianti, un tema che ha attraversato la nostra storia e ci ha plasmato come Movimento. E significa mobilità sostenibile. La sfida ambientale che abbiamo davanti richiede nuovi processi, nuove soluzioni organizzative nella mobilità, e soprattutto innovazione tecnologica, apporto dell'intelligenza artificiale finalizzata alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità della vita di tutti noi. A far tutto questo sarà una personalità di alto livello, senza etichette né appartenenze, garanzia per tutti".

"Ci sono poi altri due tasselli, che integrano e dovranno accompagnare questa visione d'insieme incarnata dal nuovo ministero. Da un lato il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, anche in questo caso con una figura per noi di garanzia e di alto profilo, che avrà il compito di mettere in cantiere i progetti delle infrastrutture di domani. Dall'altro le politiche agricole, un ministero importantissimo, dove si prendono decisioni fondamentali per il presente e il futuro. Agricoltura, pesca e agroalimentare sono infatti assi portanti della transizione ecologica".

"E poi c'è l'acqua, l'acqua pubblica a cui abbiamo consacrato anni di fatiche, di passione, e di lavoro, di cui ancora manca il precipitato fondamentale: una nuova legge, robusta, seria, che affronti il nodo della gestione idrica alla luce del principio che l'acqua è ancor più di un bene pubblico: è un bene comune. Ecco, da oggi -conclude Fico- il Movimento 5 Stelle ha le leve per gestire il Paese nel cuore della transizione ecologica, ovvero di disegnare l'Italia che verrà".