Governo: Fico, 'ministero Transizione ecologica c'è, cambio di prospettiva storico'

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "La fase che si apre ora deve essere di costruzione, responsabilità, lungimiranza e avrà al centro temi che sono cari al Movimento, ai meetup, che hanno contraddistinto l'impegno di tanti di noi in questi anni: sostenibilità, ambiente, beni comuni, transizione energetica. A questo proposito una cosa chiara va detta: il nuovo super ministero c'è. Avrà competenze e perimetro che prima non esistevano. Tutto ciò che riguarda l'energia confluirà nel ministero della Transizione ecologica, assieme all'ambiente. Un cambio di prospettiva storico. Storico, al di là come la si pensi e delle idee politiche di ciascuno". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico.

"Perché -spiega- significa che scelte politiche fondamentali per il futuro del Paese da domani dovranno essere filtrate attraverso la lente ambientale, ecologica, e della transizione. Questo cambio di passo significa gestire, nel rinnovato dicastero, le infrastrutture e le reti di trasmissione energetiche, significa disegnare il futuro legato all'idrogeno, dunque i progetti che intendiamo mettere in cantiere oggi per la decarbonizzazione".