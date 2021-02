Fi: Occhiuto, 'grazie a Berlusconi per fiducia, mi impegnerò con abnegazione ed equilibrio'

15 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - “Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi per la fiducia che mi ha accordato. Mi impegnerò con abnegazione ed equilibrio per guidare il gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati in questo momento delicato e per ogni altro compito il presidente Berlusconi ed il movimento intendessero affidarmi in futuro”. Così, in una nota, Roberto Occhiuto, capogruppo facente funzioni di Forza Italia alla Camera dei deputati.