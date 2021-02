Fi: Cattaneo, 'nomina Tajani ottima scelta per rinforzare azione movimento'

15 febbraio 2021 a

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - “Ottima la scelta del presidente Berlusconi di nominare Antonio Tajani coordinatore nazionale di Forza Italia in un momento storico-politico in cui sarà fondamentale rinforzare l'azione del movimento azzurro non solo sul territorio ma nel coordinamento dell'attività di FI nel governo Draghi. Ad Antonio vanno i miei complimenti certo che saprà svolgere questo delicato compito con equilibrio, serietà e competenza. Buon lavoro”. Lo afferma Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia.