Fi: Bernini, 'Tajani risorsa preziosissima'

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "In questo momento così delicato del Paese e con la nascita di un governo che ci deve vedere protagonisti, Silvio Berlusconi segna ancora una volta il passo nominando Antonio Tajani coordinatore nazionale di Forza Italia. Il suo radicamento, la sua esperienza e le sue qualità politiche sono preziosissime in una fase in cui la nostra presenza e incisività tanto sui territori, quanto all'interno dell'esecutivo, diventa essenziale. A Tajani va tutto il sostegno e il più caloroso in bocca al lupo mio e dei senatori di Forza Italia". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.