Coronavirus Lombardia, oggi 945 nuovi casi e 35 morti: il bollettino

15 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Sono 945 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 35 morti. Aumenta il numero di guariti o dimessi, da ieri sono stati 2.897. I tamponi fatti sono stati in tutto 14.260. La percentuale di positività sui tamponi è al 6,6%. Le vittime del Covid nella Regione da inizio pandemia sono state 27.816. I casi in tutto sono stati 564.023.

Il numero di ricoverati negli ospedali della Regione sale di 10 e anche le persone in terapia intensiva sono due in più. Al momento si contano quindi 3.572 ospedalizzati e 366 posti occupati in terapia intensiva.

Il dato più alto, registrato in Lombardia, è quello del bresciano, dove ci sono stati 357 i nuovi positivi al Coronavirus. Molti casi anche a Milano che nelle ultime 24 ore ha visto segnalare 303 nuovi contagi, di cui 123 nella metropoli meneghina. Sotto quota 100 tutte le altre province: Bergamo con 83 positivi; Monza e Brianza 59; Como 8; Cremona 18; Lecco 27; Lodi 21; Mantova 3; Sondrio 1, Varese 22 e Pavia 16.