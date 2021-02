Coronavirus: Garavaglia, 'prime risposte a montagna subito in decreto ristori'

15 febbraio 2021 a

Milano, 15 feb. (Adnkronos) - Gli indennizzi per la montagna dopo la chiusura degli impianti saranno nel prossimo decreto ristori, il 'quinquies'. Lo ha detto il ministro per il Turismo, Massimo Garavaglia, in Regione Lombardia.

"Era importante capire l'entità di questo danno e avere suggerimenti concreti per dare una risposta concreta subito, già nel prossimo decreto ristori quinquies. Le prime risposte devono essere subito nel testo del decreto e non in sede conversione con emendamenti se no si perde altro tempo", ha detto il neoministro dopo la riunione con gli operatori, ribadendo poi che "nel prossimo decreto da 32 miliardi una quota andrà alla montagna, non penso ci siano problemi a capire l'entità di questo danno e di quello che va fatto".