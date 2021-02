Coronavirus: Garavaglia, 'danni a montagna legati a scelte Governo, ci saranno indennizzi'

15 febbraio 2021 a

Milano, 15 feb. (Adnkronos) - L'incontro in Regione Lombardia con gli operatori turistici del mondo dello sci "serviva a capire l'entità del danno subito dagli operatori montagna. Il danno è legato a una scelta del Governo, e i danni vanno indennizzati, non bisogna parlare di ristori". Lo ha detto ministro per il Turismo, Massimo Garavaglia, in conferenza stampa a Milano, spiegando che quella di oggi è stata "una riunione operativa".