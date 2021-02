Coronavirus: Fontana, 'in 5 ore 100mila registrazioni su portale over 80' (2)

15 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - A margine della conferenza stampa con il ministro Massimo Garavaglia, Fontana si è detto "soddisfatto del fatto che non si sia verificato quel crash di cui si parlava" e convinto che "in poco tempo riusciremo a coprire tutte le richieste".

Ii disagi segnalati nel primo pomeriggio "sono stati risolti e i flussi sono sempre stati garantiti e il sistema non si è mail bloccato. Ricordo che - ha aggiunto - l'adesione può essere espressa senza fretta anche nei prossimi giorni, non è un click day, e che l'ordine di registrazione sulla piattaforma non corrisponderà all'ordine in cui si verrà vaccinati".

I primi ad essere vaccinati "saranno gli ultracentenari, a seguire gli ultranovantenni e a scalare tutti gli altri cittadini fino ai nati nel 1941. Ottima anche la performance del nostro call center che in 6 ore ha già gestito circa 40.000 chiamate".