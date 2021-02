Coronavirus: festa in un locale nel Milanese, carabinieri multano 35 persone

15 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 15 feb. (Adnkronos) - Continuano i controlli del carabinieri in provincia di Milano per verificare il rispetto delle normative anti-Covid. A Melzo i militari sono intervenuti in un ristorante e disco pub nel quale era in corso una festa, con musica e servizio di ristorazione al tavolo. Al termine dei controlli i militari hanno identificato 18 minorenni e 35 adulti, questi ultimi sanzionati per il divieto di assembramento in luoghi aperti al pubblico e per spostamenti non consentiti al di fuori dei limiti orari delle ore 22. La titolare è stata multata e il locale è stato chiuso per cinque giorni.

Ad Abbiategrasso i militari sono intervenuti in un pub, aperto oltre l'orario consentito e con due clienti all'interno. Il titolare, 41enne, è stato quindi sanzionato ed è stata disposta la chiusura provvisoria del locale per 5 giorni. A Milano un locale di via Colombo, davanti al quale si erano formati degli assembramenti, è stato chiuso per 2 giorni, mentre il titolare 42enne italiano è stato multato.

Sabato sera i carabinieri sono intervenuti in un appartamento in via Termopili, dove un 19enne aveva organizzato una festa privata con altri otto giovani. Tutti i giovani, studenti universitari, sono stati multati. A Crescenzago in un bar sono state sorprese nove persone mentre stavano consumando alcolici ben oltre l'orario di chiusura. Il titolare è stato multato e il locale chiuso per tre giorni.