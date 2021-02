Air France: Le Maire, 'condizioni imposte da Ue per aiuti siano sostenibili'

15 febbraio 2021 a

Parigi, 15 feb. (Adnkronos) - Le condizioni imposte dalla Commissione Ue in cambio di aiuti per Air France devono "essere sostenibili". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire nel corso di una conferenza stampa al termine del suo incontro con il Commissario Ue al mercato interno, Thierry Breton. "Ovviamente bisogna che le contropartite richieste ad Air France siano sostenibili. Capiamo perfettamente che siano necessari dei rimedi" in cambio del sostegno pubblico alla compagnia transalpina, osserva Le Maire secondo quanto riferisco dai media transalpini.