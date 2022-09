Governo: D'Elia (Pd), 'necessario anche donne in posizioni apicali'**

15 febbraio 2021 a

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Sono tre le proposte Cecilia D'Elia alla riunione da remoto del coordinamento nazionale della Conferenza delle democratiche, organismo nazionale di circa 140 persone, delegate territoriali e delegazioni di parlamentari, segretarie di federazione Pd dopo il caso dell'esclusione del governo Draghi con tutti ministri Pd uomini.

"Subito una riunione del comitato politico -ha detto la presidente della Conferenza delle donne dem- in vista del completamento della squadra di governo e in generale per discutere le modalità in cui vengono prese decisioni sugli assetti, la necessità che anche nelle posizioni apicali ci siano donne".

E poi: "Rilancio percorso Conferenza sia la sua costruzione nei territori, attraverso una campagna adesione per battaglie da far vivere da subito nelle amministrative". Questa, aggiunge, è una "discussione che riguarda il partito tutto, è una discussione che non riguarda solo noi ma tutto il partito, tanto più che a breve avremo un'assemblea nazionale sul nostro futuro".