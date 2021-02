Coronavirus: Lombardia, già 10mila adesioni a portale vaccini, oltre mille in farmacia**

15 febbraio 2021 a

Milano, 15 feb. (Adnkronos) - In meno di due ore dal suo debutto il portale per la vaccinazione degli over 80 in Lombardia conta già 10.386 adesioni. L'aggiornamento è delle 15.00: al momento, ci sono 115.500 utenti in coda e le adesioni attraverso le farmacie sono 1.287. Meno quelle con i medici di base: solo 86.

Dall'assessorato al Welfare spiegano che il portale "non ha problemi" e non è in tilt: ci sono problemi di rallentamento dovuti al fatto che "Tim non riesce a inviare gli sms di risposta" ma la compagnia telefonica sta risolvendo il problema.