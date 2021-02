15 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 15 feb. (Adnkronos) - "In cinque ore ci sono state 100mila registrazioni sul portale per gli over 80, credo sia un risultato estremamente positivo. I disagi derivavano dal gestore telefonico". Così il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa, a proposito del portale per la campagna vaccinale.