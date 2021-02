Maltempo, oltre 1.000 interventi vigili fuoco: criticità in Toscana e Campania

14 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Oltre 1.000 interventi dei vigili del fuoco per il maltempo. Nelle ultime 24 ore neve, forte vento e piogge intense hanno particolarmente interessato alcune regioni italiane: in Campania a partire dalla scorsa mattinata sono stati effettuati dai vigili del fuoco, specialmente nelle province di Napoli e Salerno, oltre 300 interventi per alberi pericolanti, rimozione ostacoli, ripristino della viabilità.

In Toscana sono stati svolti 310 interventi, il maggior numero tra Firenze e Prato. Centodieci interventi in Emilia Romagna, Bologna e Forlì le province più colpite dal maltempo. L'Abruzzo è stato interessato da forti nevicate che hanno determinato problemi di viabilità anche in autostrada, le squadre sono state impegnate per la rimozione di alberi abbattuti e per la messa in sicurezza di strutture pericolanti. Particolarmente colpite le province di Chieti, Teramo e l'Aquila. Complessivamente sono stati effettuati oltre 90 interventi in regione.

In Umbria la provincia di Perugia è stata interessata da abbondanti precipitazioni nevose: vigili del fuoco impegnati in 130 operazioni di soccorso. Nelle Marche le province maggiormente interessate dalle abbondanti nevicate, sono Pesaro e Urbino, Ancona e Macerata, 150 gli interventi svolti.

Nevicate in Puglia

Ha nevicato stanotte e sta continuando a nevicare in diverse aree della Puglia. Dopo il Gargano, il Subappennino dauno e la Murgia che sono state interessate già ieri mattina, con la coltre che ha imbiancato Castel del Monte ad Andria, aumentandone il fascino, ieri sera e stanotte le precipitazioni nevose hanno interessato nuovamente la Murgia interna del barese (Altamura e Corato) e si sono spostate verso la Valle d'itria e la provincia di Brindisi fino a lambire le coste. A causa del maltempo il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi ha chiuso i cimiteri del capoluogo e di Tuturano. "Il provvedimento si rende necessario per garantire la sicurezza dei visitatori a causa della nevicata che sta interessando la città in queste ore”, ha spiegato.