India, bus si scontra con camion: 14 morti

(Adnkronos) - E' di quattordici morti e due bambini feriti in modo grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi in un'autostrada dello stato meridionale indiano dell'Andhra Pradesh. Secondo quanto ha riferito la polizia locale, un minibus che viaggiava in direzione della città di Ajmer e trasportava un gruppo di 18 persone di religione musulmana in pellegrinaggio, ha perso il controllo colpendo lo spartitraffico ad alta velocità e scontrandosi contro un camion che proveniva nella direzione opposta. Lo schianto è stato fatale per 14 di loro, mentre quattro bambini di età inferiore ai 12 anni sono sopravvissuti, ma due di loro sono rimasti feriti in condizioni gravi. L'autista del minibus, a quanto riferisce la polizia, si sarebbe addormentato mentre era al volante.

Il primo ministro Narendra Modi ha espresso le condoglianze. Le autorità statali hanno annunciato un risarcimento per le famiglie delle vittime e per i feriti. Decine di migliaia di persone muoiono ogni anno in incidenti stradali in India. Gli incidenti sono per lo più imputati a strade e veicoli mal mantenuti o alla guida negligente.