Governo: Stefano (Pd), 'da Salvini ennesimo show da campagna elettorale'

Roma, 14 feb (Adnkronos) - "Ennesimo show del leader della Lega in perenne campagna elettorale. Peccato che questa volta lo abbia fatto da esponente della maggioranza e in una piazza di servizio pubblico come il programma Mezz'ora in più". Lo dice il senatore del Pd Dario Stefano, presidente della commissione Politiche dell'Ue.

"Salvini, come ha cercato di farti capire educatamente anche Lucia Annunziata, silenziati un attimo e lascia lavorare il governo. La tua delusione per non essere stato scelto in prima persona e aver visto preferire uomini del tuo partito che non sono espressione diretta delle tue idee, non può tradursi in un continuo sproloquio che metta a rischio l'importante lavoro che nei prossimi mesi ci attende”, prosegue Stefano.

"Maggioranza vuol dire responsabilità. E tu non sei più tra le fila della comoda opposizione. Ripetilo a te stesso: ‘Più si lavora e meno si parla, meglio è'. Parole tue: falle tue. Si chiama coerenza”, conclude.