Roma, 14 feb (Adnkronos) - "Now the environment. Whatever it takes". Beppe Grillo, su Twitter, fa il verso a Mario Draghi. A corredo di una seria di primi piani a più colori del nuovo premier, nel suo tweet Grillo aggiunge il commento: "Ora l'ambiente. Qualsiasi cosa ci voglia".