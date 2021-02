14 febbraio 2021 a

Roma, 14 feb (Adnkronos) - "Solidarietà allo scrittore ebreo Marek Halter, aggredito in casa a Parigi da due persone incappucciate. Libertà, democrazia e rispetto non possono essere messi in discussione, antisemitismo e odio contro gli ebrei e Israele sono fuori dal mondo e dalla civiltà". Lo scrive su Twitter Matteo Salvini.