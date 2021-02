Calcio: Trentalange, 'grazie a Nicchi, quanto ha fatto per l'Aia resterà nel mio cuore'

14 febbraio 2021 a

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Un grandissimo grazie, non è semplice da questo momento pensare a tutti noi come una squadra. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, dall'ultimo al presidente dell'Aia, a cui devo dire veramente grazie perchè mi ha insegnato tantissime cose. Il percorso che ha fatto è stato pieno di valori, di impegno, e quello che lui ha dato a questa associazione resterà per sempre nel mio cuore. Questo applauso è a Marcello Nicchi". Queste le parole del nuovo presidente dell'Aia Alfredo Trentalange, nel suo discorso all'Assemblea dopo l'elezione. "Oggi noi proviamo a fare squadra, voi siete i miei presidenti, voi siete l'Aia, vi prego di chiamarmi presidente d'ora in poi solo se ci sono dei problemi, se mi chiamerete Alfredo io capirò che possiamo condividere quello che non è ancora un problema", ha proseguito l'ex arbitro internazionale.