Coronavirus: Giorgetti e Garavaglia, 'subito indennizzi per la montagna'**

Roma, 14 feb (Adnkronos) - "La montagna, finora dimenticata, merita rispetto e attenzione: che risposte si danno e in che tempi al documento predisposto dalle regioni?Non è solo questione di cifre: non è detto nemmeno che bastino i 4,5 miliardi richiesti quando la stagione non era ancora compromessa, probabilmente ne serviranno di più, a maggior ragione se ci sono altri stop". Lo dicono i ministri Giancarlo Giorgetti e Massimo Garavaglia sull'ordinanza del ministro della Salute sullo stop agli impianti.

"È prima di tutto una questione di rispetto per un sistema delicato che tanto contribuisce al benessere del Paese. Gli indennizzi per la montagna devono avere la priorità assoluta, quando si reca un danno, il danno va indennizzato; già subito nel prossimo decreto”, aggiungono.