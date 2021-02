Tennis: Challenger Biella, Murray in finale affronterà Marchenko

13 febbraio 2021 a

Biella, 13 feb. (Adnkronos) - Andy Murray ha raggiunto la finale del torneo Challenger di Biella 2021 dove affronterà Illya Marchenko. L'ex numero uno del mondo dopo aver superato in due set 6-0, 7-5 il francese Mathias Bourgue, ha staccato il pass per l'ultimo atto della competizione in corso di svolgimento in Italia. Non ce la fa, invece, l'azzurro Federico Gaio, eliminato in due set dall'ucraino Marchenko che domani si giocherà il titolo con Murray.