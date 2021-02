Rai: Usigrai, 'autonomia e indipendenza subito per trasformazione azienda'

13 febbraio 2021 a

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Autonomia e indipendenza subito per la trasformazione della Rai". Lo chiede in una nota al neonato Governo Draghi l'Esecutivo Usigrai, sottolineando che "un governo con una maggioranza così ampia ha tutte le condizioni per varare con urgenza e velocità la riforma della governance, per dare alla Rai i livelli di autonomia e indipendenza da partiti e governi chiesti dall'Europa, così come garantiti a istituzioni quali la Banca d'Italia. Il tempo stringe perché manca poco al rinnovo del vertice di Viale Mazzini. Ma la larga e trasversale maggioranza parlamentare offre le condizioni per una approvazione urgente. Solo così si potrà assicurare alla Rai un vertice nuovo in grado di costruire un Servizio Pubblico forte, rilanciandolo sui pilatri dell'inclusione e della coesione sociale, dell'innovazione tecnologica, e della trasformazione ecologica richiesta al nostro Paese", conclude l'Esecutivo Usigrai.