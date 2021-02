Milano: bar chiuso per assembramenti e spaccio droga

13 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 13 feb. (Adnkronos) - I carabinieri hanno chiuso per dieci giorni un bar di Paderno Dugnano, in provincia di Milano, che, anche nel periodo di restrizione anti-Covid, era diventato luogo di aggregazione di numerosi pregiudicati, molti dei quali andavano nel locale per acquistare droga. I militari hanno eseguito il decreto di chiusura emesso dal questore di Milano. Lo scorso 9 gennaio i carabinieri avevano arrestato per spaccio di cocaina, un cittadino albanese, che nascondeva addosso 29 dosi di cocaina.