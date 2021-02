M5s: Casalino, 'ecco la mia vita fino al riscatto con il Movimento'

13 febbraio 2021 a

Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Quando sono entrato nel Movimento mi guardavano con schifo, mi sono guadagnato il loro rispetto". Lo dice Rocco Casalino, a Repubblica, a proposito della sua autobiografia 'Il portavoce', in cui racconta la sua vita. Conte e Casaleggio "rappresentano per me un esempio di cosa voglia dire essere uomo e padre. Sono legato ad entrambi da un profondo sentimento di stima e affetto".

Il portavoce del premier uscente parla anche di politica: "Sono fortemente convinto che alle prossime elezioni, magari tra un anno o un anno e mezzo, il Movimento possa recuperare consensi. Vorrei si agisse già in un'ottica di campagna elettorale subito".

Casalino parla del M5s: "Conosco Di Battista benissimo e sono convinto della sua buona fede e grandezza d'animo. Non credo che farà qualcosa che possa danneggiare il M5S. Io penso che si possa ricucire, magari serve la persona giusta che possa riportare l'armonia". Conte? "Spero proprio che i destini di Conte e del Movimento siano destinati a intersecarsi".