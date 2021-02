Lombardia: Fontana, 'Regione riparte da sviluppo e sostenibilità' (2)

13 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia ha ricordato che il Programma Regionale di Sviluppo, approvato in occasione del suo insediamento alla guida della Lombardia individuava una serie di priorità generali, 256 risultati attesi, 500 azioni. “Oggi la percentuale di realizzazione di quanto contenuto nel Prs si attesta oltre il 60% - ha rimarcato- ma questo non basta. Serve un cambio di passo, occorre perciò individuare, con responsabilità e lungimiranza, le grandi priorità, i progetti su cui investire con azioni forti e concrete, avendo nello sguardo non solo il presente, ma soprattutto il futuro della nostra regione”.