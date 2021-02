Lombardia: Fontana, 'Regione riparte da sviluppo e sostenibilità'

13 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 13 feb. (Adnkronos) - ”Sviluppo, come obiettivo generale di crescita armonica di tutto il sistema economico, produttivo e sociale, Sostenibilità, intesa a 360 gradi come condizione essenziale di uno sviluppo che guarda al futuro, Smart, un tratto che deve sempre più connotare, in modo trasversale, tutte le nostre azioni, all'esterno ma anche all'interno, Semplificazione, per tagliare i tempi, ridurre la burocrazia, abbreviare i provvedimenti, andare incontro alle istanze che tutte le categorie produttive continuano a chiederci in ogni occasione, e Squadra, elemento indispensabile per raggiungere questi obiettivi ambiziosi”. Sono i cinque punti per la ripartenza della Lombardia ribaditi dal presidente della Regione, Attilio Fontana, nel corso di un seminario della giunta regionale.

Fontana ha posto l'accento anche su un'altra parola chiave: la trasversalità. "Solo un approccio trasversale e di sistema consente di affrontare in modo adeguato queste sfide: silos e compartimenti stagni tra le varie competenze e deleghe rischiano di condannarci solo ad interventi di piccolo cabotaggio”, ha detto.