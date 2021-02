Governo: Schifani, 'buon lavoro a Draghi e a ottima squadra Fi'

13 febbraio 2021 a

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Un augurio di buon lavoro al presidente Mario Draghi, al suo governo e, in particolar modo, all'ottima squadra di ministri di Forza Italia che saprà portare un contributo importante a un esecutivo che ha di fronte grandi e significative sfide”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Renato Schifani, consigliere politico di Silvio Berlusconi.

“È un'ottima notizia -aggiunge- che a raccogliere le istanze del Sud ci sia una donna del Meridione capace e competente come Mara Carfagna. E non può che essere un plus il ritorno di Renato Brunetta alla Pubblica amministrazione per il pieno completamento della importante riforma da lui stesso avviata in passato. Sarà determinante anche il ruolo di Mariastella Gelmini agli Affari regionali in un momento in cui il raccordo con le Regioni è quantomai strategico. A tutti loro, che ho già sentito personalmente, ribadisco le mie congratulazioni per gli incarichi che ricopriranno”.