Governo: Pini, 'su donne linea politica Pd chiara, fino a quando la accetteremo?'

13 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Segnalo che continuare con il metodo tutte le prime file uomini e le seconde con un po' di donne ha stancato. Sia in segreteria, che nei gruppi, che adesso nel Governo. La linea politica che ha preso il @pdnetwork è chiara, fino a quando colleghe e compagne la accetteremo?". Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Giuditta Pini.

In un altro tweet, la Pini aveva scritto: "Buon lavoro al #GovernoDraghi . Certo fa riflettere che il @pdnetwork non sia riuscito a fare nemmeno un nome di donna. Per il women new deal c'è tempo compagne, oggi no, domani neanche, dopodomani sicuramente, lo metteremo in un odg".