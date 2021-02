Governo: Nesci (M5S), 'ora ricostruire partendo dal Sud'

13 febbraio 2021 a

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Rinnovo gli auguri ai Ministri che hanno appena prestato giuramento al Palazzo del Quirinale. Abbiamo chiesto un governo politico ed ogni soggetto politico, in assenza di formule, ha scelto i propri nomi in base ai rapporti di forza e ai propri obiettivi. Quello che mi interessa da DONNA nata ed eletta al SUD è: l'attenzione per le politiche di sviluppo sociale ed economico del mezzogiorno d'Italia". Lo scrive su Facebook la deputata M5S Dalila Nesci, del think tank Parole Guerriere.

"Ogni investimento al Sud è un moltiplicatore di ricchezza per l'intero Paese. Ho avuto chiaramente, sin dal 2013, il mandato politico di creare valore per il futuro delle nuove generazioni a partire da Sud. Politica a servizio delle Istituzioni significa lavorare e lavorare ancor di più quando la pandemia ha distrutto tutto e c'è da ricostruire. Il Governo Draghi deve tenere conto di questo e pertanto auspico che ci sia un riequilibrio in tal senso", conclude.