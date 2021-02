13 febbraio 2021 a

a

a

Parigi, 13 feb. (Adnkronos) - "I miei migliori auguri a Mario Draghi!". E' quanto si legge in un tweet di Emmanuel Macron. "Francia e Italia, abbiamo molto da fare insieme per costruire un'Europa più forte, più solidale e un nuovo multilateralismo, per offrire ai nostri giovani un futuro migliore", aggiunge il presidente francese.