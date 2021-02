Governo: Giacomoni (Fi), 'Italia può ripartire'

13 febbraio 2021 a

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Dopo tanto tempo oggi ci sono tutti i presupposti per far ripartire l'Italia, con un governo serio e autorevole". Lo afferma Sestino Giacomoni, componente del coordinamento di presidenza di Forza Italia.

"Abbiamo chiesto al presidente Draghi -aggiunge- di fare presto e costruire una squadra capace di affrontare le sfide difficili che il Paese si trova davanti. C'è riuscito. Forza Italia non ne ha mai fatto una questione di nomi, ma di cose da fare subito: dai vaccini agli aiuti alle imprese, al Recovery plan, per affrontare l'emergenza sanitaria e quella economica. Auguriamo buon lavoro a tutti ed in modo particolare ai ministri di Forza Italia".