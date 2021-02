Covid Italia, oggi 13.532 contagi e 311 morti: bollettino 13 febbraio

13 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Sono 13.532 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 13 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicati dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 311 morti, che portano il totale a 93.356 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19.

Basilicata - Sono 87 i nuovi contagi da coronavirus in Basilica secondo il bollettino di oggi, 13 febbraio: 84 casi riguardano residenti, su un totale di 1.093 tamponi molecolari. Nelle ultime 24 ore non ci sono stati decessi.

Toscana - ono 764 i nuovi contagi da Coronavirus in Toscana secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 14 morti.

Lazio - Oggi nel Lazio " si registrano 1.060 casi positivi (-29), 21 sono i decessi (-13) e 1.810 i guariti. Oltre 12 mila tamponi (+964) e oltre 17 mila antigenici per un totale di oltre 30 mila test. Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto il 4%. I casi a Roma città tornano sotto quota 500". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato.

Campania - Sono 1.751 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 18 morti, 13 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza ma registrati ieri.

Puglia - Sono 945 i contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 28 morti per covid in base ai dati.

Emilia Romagna - Sono 1.488 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia-Romagna secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 36 morti. Dall'inizio dell'epidemia si sono registrati 234.419 casi di positività, 29.053 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,1%.

Calabria - Sono 237 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 13 febbraio, in Calabria. I dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19, comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, segnano anche -1 terapie intensive, +311 guariti e altri 2 morti.