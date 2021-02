Tv: Nunzia De Girolamo, ''Ciao Maschio' la mia nuova vita, emozionata per il debutto stasera' ** (2)

13 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - De Girolamo proverà a mettere a nudo gli uomini. “Penso che gli uomini, a differenza delle donne, parlano poco di se stessi, dei propri sentimenti e delle proprie emozioni e anche di quelle fragilità che normalmente vengono attribuite alle donne ma che in realtà appartengono anche ai maschi. Proverò a fare un'operazione verità in ogni puntata con personaggi molto diversi tra di loro entrando in una sorta di spogliatoio per origliare ciò che ‘vivono gli uomini in nostra assenza e ciò che vivranno nel momento in cui lancerò una provocazione”.

Un'operazione che la conduttrice farà “in modo molto nuovo, ironico e allo stesso tempo riflessivo perché sarà una conduzione comunque da salotto che consentirà veramente ai maschi di raccontarsi. Molti magari sono spaventati, conoscendo la mia notoria aggressività. Invece io proverò a stupire anche me stessa perché, da padrona di casa e conduttrice, non posso diventare aggressiva ma devo mettermi in ascolto. Mi metterò nei panni delle donne che vogliono origliare senza troppo interferire. Sarò accogliente, il mio programma non sarà una sfida al maschio”, conclude la De Girolamo.