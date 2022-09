Mondo Rai/appuntamenti e novità **

13 febbraio 2021 a

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Ultimo appuntamento con “Mina Settembre", domani alle 21.25 su Rai1, la serie ambientata a Napoli, che ha per protagonista Serena Rossi, un'assistente sociale alla continua ricerca di una soluzione ai problemi degli altri. La serie è una coproduzione Rai Fiction – Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano. Nel primo episodio tutto torna alla memoria di Mina nelle ore che seguono la sua terribile scoperta. La giornata trascorrerebbe nella solitudine se non fosse che Sonia, la badante romena di sua madre Olga, è scomparsa. Accompagnata da Titti nella ricerca della donna, Mina scopre alcuni particolari del passato di Sonia che non immaginava. Intanto, Gianluca, il figlio di Irene, insospettito dal comportamento di sua madre si presenta a casa di Mina in cerca di risposte. In questa occasione, Olga si accorge di un dettaglio che a Mina è sempre sfuggito. Nell'ultimo episodio Mina metterà insieme tutti i pezzi del passato di suo padre e della sua vita e viene investita dalla dolorosa verità. Una verità che scuote e sconvolge gli animi di tutti. Mentre Claudio le è molto vicino, Domenico sembra distante anni luce: ha deciso di accettare un lavoro in una clinica privata, abbandonando il consultorio e il centro storico. La notizia non fa che abbattere ulteriormente Mina, che si ritrova inoltre a dover affrontare il marito violento di Sonia. L'uomo si presenta armato in consultorio, in cerca di vendetta. Ma il caso gioca un brutto scherzo: Gianluca è insieme a Mina proprio in quel momento, per i due sembra non esserci più via di scampo. Quello che segue avrà forti ripercussioni su Mina che viene consolata da Claudio e Domenico, entrambi finalmente decisi a stare con lei. Ma adesso che la sua vita è tutta da reimpostare, Mina chi sceglierà tra i due?

Nuovo appuntamento, domani su Rai3, alle 20.00, con "Che Tempo Che Fa "di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d'approfondimento sull'attualità curato da Roberto Saviano.Ospiti della puntata, nella prima parte, saranno il consigliere scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da Coronavirus Walter Ricciardi, il Direttore scientifico di Humanitas e Professore Emerito di Humanitas University Alberto Mantovani, Maurizio Costanzo, Carlo Verdone, dal 16 febbraio nelle librerie con l'autobiografia “La carezza della memoria” e Mahmood, che si esibirà da vivo con il nuovo singolo “Inuyasha”. Nella seconda parte del programma, invece, il direttore de La Stampa Massimo Giannini, Ferruccio de Bortoli, Michele Serra e Antonio Di Bella, corrispondente Rai dagli USA e autore dell'instant book “L'assedio – Washington, 06/01/2021. Cronaca del giorno che ha cambiato la Storia”. A chiudere la serata, infine, "Che Tempo Che Fa – Il tavolo" con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, con ospiti Orietta Berti, Francesco Paolantoni, Elena Barolo e Aldo Vitali.

Sport e non solo, con la puntata di “Quelli che il calcio” in onda domani, alle 14, su Rai2, con Gigi Marzullo, ospite in studio, che da trent'anni avvita le insicurezze dei suoi intervistati attorno a complessi interrogativi sull'esistenza. Con Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, il racconto della domenica calcistica sarà in compagnia anche dell'attore dal cuore giallorosso Stefano Fresi, del duo comico Nuzzo e Di Biase, di Adriano Panatta, anch'egli incamminatosi sulla via della filosofia con la sua rubrica autobiografica, e di Dalia Kaddari, campionessa italiana dei 200 metri under 20. Nel pomeriggio di San Valentino Enrico Lucci sarà a Milano per indagare sull'amore per i cani e su come i nostri amici a quattro zampe trascorrono la giornata degli innamorati. Sono stati inaugurati, tra mille difficoltà atmosferiche, i mondiali di sci a Cortina: Francesca Brienza e il Signor Opisso di Enzo Paci saranno sul posto per parlarne insieme a un grande esperto di montagna come Lino Zani, in questi giorni alla conduzione – insieme a Massimiliano Ossini – del nuovo talent sportivo culturale di Rai2 “Campioni di Domani”. L'imminente investitura di Draghi a presidente del consiglio ha fatto cambiare idee politiche a molti. Sarà così anche nel calcio? Ubaldo Pantani interpreterà un Matteo Salvini incerto sulla posizione da prendere persino nel corso delle partite. Proseguiranno poi le esibizioni canore di Brenda Lodigiani nei panni del cantante mascherato e i collegamenti con la Serena Bortone di Barbara Foria. Toni Bonji riproporrà infine lo scrittore demenziale Gustavo delle Noci. Dopo l'anticipo dell'Olimpico, tra Roma e Udinese, la cui ultima mezzora sarà raccontata dall'attore Massimo Bagnato, aggiornamenti e i risultati anche di Cagliari-Atalanta, con lo scrittore Flavio Soriga e il conduttore Omar Fantini, e di Sampdoria-Fiorentina, con l'ex martellista Silvia Salis e il cantante Paolo Vallesi.