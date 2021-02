13 febbraio 2021 a

Berlino, 13 feb. (Adnkronos) - "La Cancelliera Merkel si congratula con il nuovo Presidente del Consiglio italiano Mario Draghi: 'Auguro a Mario Draghi ogni bene! Italia e Germania collaborano per un'Europa forte e unita e per un multilateralismo che offra ai nostri giovani un futuro migliore'. Lo riporta in un tweet Martina Fietz, portavoce del governo tedesco.