Governo: Draghi al lavoro a p. Chigi, stessa stanza fino a poche ore fa di Conte'**

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Primo giorno di lavoro a palazzo Chigi per Mario Draghi. Il premier si è intrattenuto, a quanto viene riferito, con il neosottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli. Draghi sta lavorando nella stanza che fino a poche ore prima era occupata del premier uscente Giuseppe Conte. Al momento il nuovo presidente del Consiglio non ha ancora uno staff, sono vuote per ora le stanze riservate a portavoce e ufficio della comunicazione.