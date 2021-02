Calcio: Pirlo, 'rigore dubbio, se fosse successo a noi...'**

13 febbraio 2021 a

Napoli, 13 feb. (Adnkronos) - "Finita la partita chieste spiegazioni a Doveri? Ho chiesto che se non ammonisce il portiere durante la partita continua a perdere tempo, solo questo". Lo ha detto il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, dopo la sconfitta per 1-0 con il Napoli. "Perchè considero rigore dubbio? Perchè se no non ci potrebbe essere nessun contatto in area, se uno allarga le mani con la palla in mano al portiere, ogni contatto sarebbe rigore in tutti i campo. Avrei voluto vedere se fosse successo a noi un episodio del genere", ha aggiunto Pirlo a Sky parlando del fallo di Chiellini su Rrahmani.