Tv: Masterchef Italia, successo di ascolti con 1 mln 120 mila spettatori medi

12 febbraio 2021 a

a

a

Roma 12 feb. (Adnkronos) - L'appuntamento di ieri con Masterchef rimane sugli ottimi livelli della settimana precedente con 1.120.018 spettatori medi e il 3,87% di share, un dato in crescita del +40% rispetto agli omologhi episodi dello scorso anno; nel dettaglio, il primo episodio ha raggiunto 1.163.149 spettatori medi e il 3,57% di share, con il 72% di permanenza e 1.619.738 contatti (+36% sulla stagione precedente); il secondo, ha totalizzato 1.076.886 spettatori medi e il 4,19% di share, con il 76% di permanenza e 1.420.740 contatti (+46% sullo scorso anno). Durante la messa in onda, anche questa settimana Sky Uno è stato il canale più visto dagli abbonati Sky.

Ancora una forte crescita per il dato sui sette giorni: gli episodi della scorsa settimana del cooking show, prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, su Sky Uno/+1 e on demand, hanno infatti raggiunto una media serata di 2.126.069 spettatori, in aumento del +24% rispetto alla scorsa stagione.

La prova “a staffetta” e la cucinata per i critici gastronomici sono da sempre due degli scogli più temuti dagli aspiranti chef di MasterChef Italia: trovarle nella stessa serata non poteva che creare scompiglio in una Masterclass piena di cuochi determinati che, a questo punto, già assaporano la finale, sempre più vicina. Dopo sfide piene di tensione e colpi di scena, ad abbandonare ieri sera il cooking show è stato Maxwell, il 63enne giornalista e scrittore nato in Michigan ma da anni adottato da Roma e dall'Italia.