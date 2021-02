Snowboard: Moioli, 'giornata positiva anche oggi'

12 febbraio 2021 a

Roma, 12 feb. - (Adnkronos) - “E' stata una giornata ampiamente positiva anche oggi sono molto contenta di avere gareggiato insieme a Lorenzo, che è una grande compagno di squadra e un ottimo amico, ha fatto una splendida gara sin dai quarti di finale. Mi dispiace solamente perché ad un certo punto in finale pensavo di avere vinto quando ho superato l'australiana Brokhoff, lei però si è messa in scia e alla fine si è ripresa la posizione. Non posso recriminare, brava lei che era più veloce". Lo dice Michela Moioli dopo l'argento conquistato nella gara a squadre ai mondiali di snowboardcross di Idre Fjall in Svezia, la seconda medaglia d'argento dopo quella nella prova individuale.

"Queste due medaglie -aggiunge Moioli- mi regalano tanta fiducia e serenità per affrontare al meglio le prossime tappe di Coppa del mondo, ringrazio i miei compagni di squadra, la Federazione e il Centro Sportivo Esercito che ci hanno sempre messo nelle condizioni di lavorare al meglio nonostante quanto sta accadendo. Adesso ci trasferiamo direttamente in Austria, a Reiteralm, per la prossima tappa del circuito e partirà una nuova sfida”.