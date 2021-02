Scrittori: 5 anni da morte Umberto Eco, libro inedito esce a vigilia anniversario/ Adnkronos (3)

12 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - I saggi critici di questo volume coprono appieno gli esiti di tale produzione, spaziando attraverso i più vari territori di indagine. L'esito è un grande caleidoscopio, con tutti i volti di Eco e tutti i suoi "mondi", dove ciascun lettore potrà trovare il percorso a sé più affine. Partendo da un unicum, la sua "Autobiografia", dove racconta come è successo che un bambino curioso di libri, che disegnava storie ispirate ai pirati dei Caraibi, sia diventato Umberto Eco.

In vista del quinto anniversario della scomparsa di Eco (il prossimo 19 febbraio) gli amici fondatori della Nave di Teseo hanno diffuso un comunicato in cui si legge: "Ricordiamo ancora con grande emozione il primo libro pubblicato dalla casa editrice, 'Pape Satàn Aleppe', immediatamente dopo la sua scomparsa. Poche settimane prima, con grande soddisfazione Eco visitò, insieme alla moglie Renate, a Elisabetta Sgarbi e Mario Andreose, gli uffici della nascente casa editrice in via Jacini a Milano. Attraversò le stanze ancora vuote, immaginando l'attività editoriale che avrebbero di lì a poco ospitato. Negli stessi giorni lavorava senza sosta alle bozze e alle prove di copertina del suo ultimo libro, 'Pape Satàn Aleppe' appunto, licenziato per la stampa pochi giorni prima della scomparsa. Il libro, simbolicamente la prima uscita della Nave di Teseo, sarebbe arrivato in libreria il 24 febbraio 2016".